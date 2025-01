Lanazione.it - Tra i capelli grigi la vita sboccia sempre di più

Un filo che tesse la trama degli anni, imbianca i. Ma non ce la fa a spezzare la profondità di vite che non si fermano, nemmeno di fronte all’avanzare dell’età. Perchè hanno ancora molto da dire e da offrire. Fabio Sabbioni "corre" ogni giorno al volante del suo carro attrezzi e lo fa dall’alto dei suoi 97 anni. Liliana Segre indossa con eleganza i colori di novanta primavere e il racconto di un’esperienza che toglie il fiato ma insegna. E inchioda tutti ad ascoltare, capire. Perchè ciò che lei ha patito ad Auschwitz non accada mai più. Entrambi sulle vie della quotidianità: lui a soccorrere automobilisti in panne e poi in officina ad aggiustare auto, lei per anni in giro tra scuole e conferenze. Instancabili, tenaci. Appassionati dellaoltre ogni confine. Un esempio per tutti.