Sbircialanotizia.it - Toni Servillo lascia lo studio di Domenica In, Mara Venier: “È colpa mia”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'attore ha dovuto abbandonare il programma a causa dei ritardi nella scaletta Imprevisto aIn.sarebbe dovuto essere uno degli ospiti didurante la puntata del talk show andata in onda ieri,12 gennaio. A causa dei ritardi in scaletta, tuttavia, l'attore non si è presentato in. Cosa .L'articololodiIn,: “Èmia” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.