Toni Servillo lascia lo studio di Domenica In Mara Venier | È colpa mia

Leggi su .com

(Adnkronos) – Imprevisto aIn.sarebbe dovuto essere uno degli ospiti didurante la puntata del talk show andata in onda ieri,12 gennaio. A causa dei ritardi in scaletta, tuttavia, l'attore non si è presentato in. A causa di impegni di lavoroaveva i minuti .L'articololodiIn,: “Èmia” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.