Napolitoday.it - Toni Servillo lascia Domenica In, Mara Venier: "Si è arrabbiato? Tutta colpa mia"

Leggi su Napolitoday.it

avrebbe dovuto essere tra gli ospiti della puntata diIn di ieri,12 gennaio, con Ficarra e Picone per parlare de “L’abbaglio”, ultimo film di Roberto Andò. Il noto attore, però, non si è presentato in studio. Il perché lo chiarisce Ficarra: “Lui era venuto, era.