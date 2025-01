Tennis, Passaro da lucky loser al secondo turno di Melbourne

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 gen. (askanews) – Favola. L'azzurro sfrutta nel migliore dei modi la chance arrivata con il ritiro di Fabio Fognini, che gli ha consentito di entrare per la prima volta in un tabellone Slam agli Australan Open. Dail perugino, numero 104 del mondo, ha battuto la testa di serie n°10 del seeding Grigor Dimitrov. Il bulgaro è stato costretto al ritiro da un problema fisico alla schiena-anca all'inizio delset, sul punteggio di 7-5, 2-1 per l'italiano.può continuare a sognare: alafiderà il francese Benjamin Bonzi, con possibile terzocontro Jiri Lehecka, testa di serie numero 24.