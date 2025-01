Temporary management | un partner strategico per la crescita aziendale

Leggi su Dailynews24.it

Ilè un approccio sempre più apprezzato dalle imprese italiane di diverse dimensioni. Questo strumento permette di introdurre, temporaneamente, manager esperti capaci di gestire specifiche esigenze aziendali con competenze avanzate, spesso non presenti internamente. A differenza delle consulenze tradizionali, imanager entrano operativamente in azienda per un periodo limitato, concentrandosi su obiettivi .L'articolo: unper la