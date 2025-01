Napolitoday.it - SuperEnalotto, centrato un altro 5 nel napoletano: il bar dove è stata giocata la schedina vincente

Leggi su Napolitoday.it

Ilpremia la provincia di Napoli. Nell’estrazione di sabato 11 gennaio a San Giuseppe Vesuviano è stato, infatti,un “5” da 16.728,18 euroLa- riporta Agipronews - èconvalidata presso il Royal Bar in via Passanti 211.Intanto il jackpot per.