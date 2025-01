Torinotoday.it - Stupinigi, il Museo del Risorgimento, Palazzo Civico e Galleria Subalpina: c'è tanta Torino nel Conte di Montecristo

Leggi su Torinotoday.it

Torinesi e turisti potranno ammirare le bellezze della Mole ne "Ildi".La serie evento, che va in onda da oggi, lunedì 13 gennaio, in prima serata su Rai 1, in quattro puntate, è stata ambientata in gran parte, dalla grande coproduzione internazionale a guida italiana.