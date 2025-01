Baritoday.it - Studenti in protesta contro la ministra Bernini: sit-in per l'inaugurazione dell'anno accademico di Uniba

Leggi su Baritoday.it

Un presidio deglidi Udu Link Bari è in programma mercoledì prossimo, 15 gennaio, davanti al teatro Petruzzelli, in occasionea cerimonia dia celebrazione del centenario'Università.Come spiegato in una nota, si tratta di.