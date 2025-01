‘Striscia la notizia’ al via la selezione della velina bionda | come funzionerà

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ladà il via allavolta alla sceltada affiancare alla mora Beatrice Coari. In questa prima fase, che si concluderà martedì 21 gennaio, a contendersi il titolo ci saranno 14 aspiranti veline. In ogni puntata, dal lunedì al venerdì, due di loro si presenteranno e balleranno in diretta e, per la prima volta nella storia del tg satirico, saranno i telespettatori – che potranno votare live da casa (da smartphone, tablet e smart tv) tramite Mediaset Infinity – a decidere chi delle due avrà accesso ai quarti di finale che si disputeranno da mercoledì 22 a lunedì 27 gennaio. In questa fase, per consentire il proseguimento delle sfide di coppia, avverrà anche un ripescaggio tra le 7 ragazze eliminate. Le 4 vincitrici si sfideranno nelle semifinali del 28 e 29 gennaio per accedere alla finalissima di giovedì 30 gennaio, quando a fine puntata verrà proclamata, sempre in diretta, la nuovadel tg satirico di Antonio Ricci eletta, per la prima volta in 37 edizioni di Striscia, grazie ai voti dei telespettatori.