Monzatoday.it - Strade bianche e scuole chiuse: quando la neve ha bloccato la Brianza

Leggi su Monzatoday.it

Ricorrono 40 anni esatti dalla nevicata che imperversò nel Nord Italia nel 1985. Difficile dimenticare, chi l'ha vissuto, quel gelo eccezionale che si abbatté in Lombardia e di conseguenza anche in Monza eall'epoca era ancora, in parte, provincia di Milano. Oltre al freddo.