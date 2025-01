Lidentita.it - Stoccaggio batterie, Italia attrattiva per investimenti ma Eni sceglie gli Usa

Leggi su Lidentita.it

L’è mercato interessante per gliin, il nostro Paese è sesto nella top ten mondiale dell’attrattività secondo EY ma Eni, uno dei principali colossi dell’energia, preferisce consolidarsi negli Stati Uniti. Plenitude, attraverso la sua controllata Eni New Energy US, ha completato la costruzione dell’impianto di Guajillo, il sistema diperma Enigli Usa L'Identità.