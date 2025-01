Fanpage.it - Stipendi più bassi nel 2025, chi ci perde con il nuovo taglio del cuneo e quanto

Ildelfiscale varato dal governo Meloni con la manovraper la maggior parte dei lavoratori garantirà la stessa somma in busta paga dello scorso anno. Per qualcuno ci sarà un leggero guadagno. Ma alcune fasce di reddito saranno danneggiate. Si parla comunque di somme contenute: al massimo 96 euro in un anno. Ecco per chi.