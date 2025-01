Trevisotoday.it - Stasera Luna piena del Lupo: riti e significato

Giornate via via più lunghe questo mese con un guadagno in luminosità di ben 48 minuti. Tra gli spettacoli in cielo si torna a vedere Venere e ci sarà la primissimadell'anno, si potrà ammirare nella notte del 13 gennaio 2025.Tradizioni eLa prima delle 12 Lune piene di.