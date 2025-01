Imolaoggi.it - Spese militari, Crosetto: ‘garanzia per la sopravvivenza delle nostre democrazie’

“Leper la difesa sono la garanzia per lademocrazie, dei nostri Paesi e dell’Europa”. Così il Ministro della Difesa, Guidointervenendo alla riunione a livello ministeriale della Difesa in formato a 5, con Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Un’opportunità, ha detto, per un “prezioso confronto su strategie comuni.