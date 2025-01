Forlitoday.it - Specializzata in sistemi di refrigerazione e pompe di calore: la società annuncia nuove linee di produzione a Meldola

Leggi su Forlitoday.it

Emicon A.C. (Enex Technologies) ha emesso un minibond da3 milioni di euro sottoscritto in quote paritetiche da UniCredit e Mediocredito Centrale. L’emissione rientra nell’ambito dell’iniziativa Basket Bond "Made in Italy", il programma lanciato da UniCredit e Mediocredito Centrale che punta a.