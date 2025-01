Sport.quotidiano.net - Spal quintultima, ma coi playoff a -4

È stato un turno di campionato molto importante per il girone B di serie C, per tutte le zone della classifica. In vetta la Virtus Entella ha consolidato le proprie ambizioni, con la sola Ternana (a -2) che sembra capace di tenere il passo della squadra di Chiavari. Il Pescara ora è distante cinque lunghezze dal primo posto, con la squadra di Baldini agganciata in terza posizione dalla Torres. Il dato forse più interessante è quello relativo ai quattro punti che dividono la zonae quella playout. Battendo di misura il Carpi, il Perugia è salito al decimo posto a quota 27 punti, appena quattro più della(nella foto Galeotti) che nonostante il colpaccio sferrato allo stadio Porta Elisa rimane inposizione. Tra Grifo e biancazzurri c’è una grande ammucchiata: Carpi, Ascoli e Campobasso a 26 punti, Gubbio a 25 e Pontedera a 24, tutte nel mirino della squadra di Dossena che senza la penalizzazione sarebbe a -1 dalla zona