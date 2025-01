Anteprima24.it - Spacciano stupefacenti, arrestati due fratelli

I carabinieri della sezione operativa del 'NORM' del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato in flagranza duedel luogo, un 63enne e un 60enne, accusati di detenzione di sostanzeai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo, i militari hanno trovato i due in possesso di 1,350 chili di hashish suddiviso in 14 panetti, materiale per il confezionamento e la somma di 3.475 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell'attività illecita. Disposti gli arresti domiciliari in attesa della convalida.