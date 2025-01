Modenatoday.it - Spacca il vetro del finestrino e ruba la borsa da un’auto ferma al semaforo: Arrestato 33enne

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 33 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, per il reato di furto aggravato in concorso.L'accadutoNel pomeriggio dell’11 gennaio scorso, intorno alle ore 15:30, è giunta una segnalazione al numero di.