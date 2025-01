Liberoquotidiano.it - Sostenibilità, Ramonda (Herambiente): "Obiettivo CircularYard è ridurre rifiuti prodotti"

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Abbiamo un primo periodo che abbiamo chiamato fase A, che è quella di monitoraggio, assessment di tutti gli scartinei vari siti e cantieri del gruppo Fincantieri. Ci servirà per capire quali sono le tipologie di scarti che possono andare a recupero di materia e quelli che possono andare a recupero di energia”. Sono le parole di Andrea, amministratore delegatodopo la firma che oggi ha sancito la nascita della Newco '' tra Gruppo Hera e Fincantieri. “L'è quello di non portare piùa smaltimento e prima ancora provare ache produce l'azienda andando dentro i processi produttivi di Fincantieri - spiega - Questo si fa anche con una buona dose di investimenti; partiremo da Monfalcone andando poi a lavorare anche sugli altri cantieri, in particolare dove siamo leader in Italia nel trattamento delle acque, delle cosiddette acque di sentina.