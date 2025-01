Messinatoday.it - Sono ai domiciliari ma se ne vanno a spasso, i carabinieri lo scoprono e... li riportano a casa

Leggi su Messinatoday.it

Sorpresi daiin giro ma dovevano stare ai. E' accaduto nell’ultimo fine settimana. Idella Compagnia di Messina sud, in due distinte attività di polizia giudiziaria, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, per evasione, di individui messinesi.