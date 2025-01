Unlimitednews.it - Sinner supera il primo turno all’Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – JannikilSlam stagionale (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani) di scena sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 23enne tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp e campione in carica, si è imposto all’esordio sul cileno Nicolas Jarry, 36esimo della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) 6-1, maturato dopo due ore e 40 minuti di gioco. “Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set – ha detto a caldo– Dell’Australia mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall’altro. Sono contento di aver vinto, posso fare un paio di cose meglio ma è la prima partita della stagione: sono soddisfatto”.