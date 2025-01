Anteprima24.it - Sindaco non chiude le scuole per allerta meteo: sui social si scatenano gli ‘hater’ con insulti e offese omofobe

Tempo di lettura: 2 minutiIn un post su instagram ildi San Giorgio a Cremano (Napoli) Giorgio Zinno ieri sera ha annunciato la regolare apertura delleper la giornata odierna, nonostante in alcuni Comuni della Campania a causa dell’siano rimaste chiuse. Ma oggi alcuni alunni hanno postato suifrasi offensive e ingiuriose contro di lui, ‘colpevole’ a loro dire di non aver chiuso le. “Sono, perlopiù, minorenni non controllati dai genitori, che pensano di poter utilizzare inetwork pensando di non essere puniti per i propri vergognosi comportamenti: è nostro dovere dare, innanzitutto, un segnale di tipo educativo e, quindi, trasmetterò gli screenshot ai dirigenti scolastici del nostro territorio affinchè più facilmente possano identificare i propri alunni e far loro una lezione di educazione civica” scrive su facebook Giorgio Zinno “I messaggi che violano la legge saranno trasmessi direttamente alle forze dell’ordine: è difficile che io denunci, ma stavolta si è passato il limite ed è necessario che siano contattati i genitori”.