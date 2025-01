Bresciatoday.it - S'incatenano fuori dalla fabbrica per protestare contro il genocidio in Palestina

Sono stati portati via di peso (letteralmente) gli attivisti di Extinction Rebellion che dalle prime luci dell'alba di lunedì 13 gennaio hanno "circondato" l'ingresso della Leonardo di Brescia, in Via Lunga al quartiere Primo Maggio, lo stabilimento nostrano del gruppo industriale internazionale.