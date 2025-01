Anconatoday.it - Si rompe una tubatura durante dei lavori di scavo: 18 famiglie rimangono senza gas

JESI - Fuga di gas in via Piandelmedico e diciottofornitura per circa tre ore. E' quanto successo in mattinata a seguito dell arottura di unadi media pressionedeidinella zona. I vigili del fuoco di Jesi hanno delimitato l’area interessata.