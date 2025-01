Ilrestodelcarlino.it - Si rompe tubatura: allagato viale Panzacchi, rubinetti a secco

Già il giorno della Vigilia di Natale si era rotta, quella condotta dell’acqua di Hera in, all’altezza del civico 19, lasciando senz’acqua molte famiglie residenti tra zona San Mamolo e dintorni. Ieri, il problema si è ripresentato, anche se lache ha ceduto non è la stessa, ma proprio accanto. L’acqua si è riversata in strada, allagando un piccolo tratto di, dal lato in direzione San Mamolo. Questa volta, solo una decina di utenze è rimasta senz’acqua, e Hera ha provveduto a portare sul posto i cassoni con i sacchetti di acqua potabile per limitare il disservizio. I tecnici di Hera sono intervenuti per il ripristino della condotta, affiancati dagli agenti della polizia locale, che hanno transennato l’area interessata dai lavori e regolato il traffico.