Ilpescara.it - Si barrica nella casa di Spoltore che aveva dato in affitto e minaccia di farla esplodere, arrestato

Leggi su Ilpescara.it

Si sarebbeto in un appartamento dicheine avrebbeto di farlo.Ma il tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pescara ha scongiurato una possibile tragedia in unadi via Collevento, a.