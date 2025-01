Veneziatoday.it - Si accodano ai turisti, tentano l'assalto ai portafogli: cinque borseggiatrici denunciate

Leggi su Veneziatoday.it

Contro i borseggi a ogni stagione a Venezia la polizia locale non stacca mai lo sguardo:le donnedomenica. In borghese gli agenti hanno osservato tre fuorilegge alla stazione e poi altre due a San Marco nel pomeriggio. In abiti civili gli operatori del nucleo operativo.