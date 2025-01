Palermotoday.it - Shopping per mille euro in profumeria con la carta di credito rubata a un 88enne palermitano: denunciati

Leggi su Palermotoday.it

Con unadia unhanno fatto, per oltre, in unadi Treviso, in particolare la "Pinalli" di via XX settembre. Il fatto è avvenuto sabato scorso, nel pomeriggio, intorno alle 16.30. I due "spendaccioni" sono un uomo di 61 anni e.