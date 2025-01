Laprimapagina.it - Sezze. Trentenne romena aggredita e uccisa da un branco di cani randagi a Latina

Domenica sera, alla periferia di, una donnadi origineresidente aè statamortalmente da undiin via Piccarello. Mentre camminava lungo la strada, gli animali le si sono scagliati contro, azzannandola e provocandole ferite profonde. Nonostante il rapido intervento degli operatori del 118 e il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti, la donna è deceduta poco dopo il ricovero.Le urla e l’allarmeIn base alle ricostruzioni preliminari, laavrebbe tentato di mettersi in salvo, urlando per chiedere aiuto. Le sue grida hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo sono giunti gli operatori sanitari e gli agenti della polizia di, ma ormai era troppo tardi: le ferite riportate erano letali.