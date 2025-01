Bergamonews.it - Settimana di cielo sereno: tempo asciutto e soleggiato, ma temperature sotto lo zero

L’espansione dell’alta pressione subtropicale sull’Europa occidentale proteggerà per diversi giorni anche il nord Italia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche, favorendo conraneamente la discesa sull’est del continente di aria più fredda che tende a lambire anche la nostra penisola. I prossimi giorni sulla Lombardia saranno pertanto caratterizzati dae molto, con solamente il passaggio di qualche velatura, mentre la formazione di qualche banco di nebbia in pianura nelle ore più fredde sarà soltanto locale e in rapido dissolvimento. Lesubiranno poche oscillazioni nel corso dellacon valori minimi piuttosto bassi in Valpadana a causa della serenità delche produrrà frequenti inversioni termiche accompagnate da gelate diffuse. Le previsioni meteo a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.