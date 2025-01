Romatoday.it - Serie D gironi E-F-G, i risultati della diciassettesima giornata: l'Ostiamare si rialza! stop Guidonia Montecelio

Leggi su Romatoday.it

Si è conclusa laper iE, F e G diD, con tante squadre laziali impegnate.IE-F: l'torna a vincereDomenica di gioia per l', che trova la prima vittoria del suo 2025 in casa contro l'Orvietana, scacciando almeno per una.