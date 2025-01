Sport.quotidiano.net - Serie C: vola a più quattro in classifica, la virtus medicina batte scandiano. sg fortitudo, vittoria in extremis. La Cmo fa la voce grossa anche a Vignola e sogna

Rinsalda la vetta la leader del girone G diC Cmo Ozzano, che espugna senza storiae conserva il +4 sulle inseguitrici. Dalle retrovie spingono infatti sull’acceleratore, bene nella sfida al vertice contro, e Lg Competition, che espugna Granarolo e centra la sestaconsecutiva: sabato alle 21 il testa a testa fra i gialloneri e i reggiani. Quarta piazza in solitaria invece per Molinella, che sulle ali di un Carella da 24 punti piega la Francesco Francia e tiene i 2 punti di distanza da. In crescita il Cvd Casalecchio, che supera Novellara e ripone in cassaforte 2 punti chiavi per agganciare il treno sesto posto. Gare girone G: Cmp Granarolo-Lg Competition 53-65, Molinella-Francesco Francia 76-63, Argenta-Bsl San Lazzaro 85-66, Arena-Sg82-91 dts,70-63,-Cmo Ozzano 80-96 e Cvd Casalecchio-Novellara 79-66.