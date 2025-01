Reggiotoday.it - Serie A, Reggio Bic espugna Sassari: finale al cardiopalma

La Farmacia PellicanòBic inaugura il 2025 con una straordinaria vittoria in rimonta contro la Dinamo Lab. In un match ricco di colpi di scena, i reggini si impongono per 56-59 al termine di una gara giocata sul filo del rasoio, consolidando così il quarto posto in classifica con.