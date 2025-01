Anteprima24.it - Scoperta truffa del falso orologio ai danni di un anziano sannita: denunciata una donna

Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Pontelandolfo (BN) hanno smascherato unaaidi un uomo di un pensionato di 74 anni, residente in provincia. La vittima era stata raggirata da due malviventi, di cui una, che gli avevano venduto un, spacciandolo per uno di una nota marca, al prezzo di 500 euro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’era stato avvicinato in pieno giorno nei pressi della sua abitazione da uno deitori, che si era finto un rappresentante di una nota azienda di orologi di lusso. L’uomo aveva raccontato di trovarsi in difficoltà economiche e di voler vendere urgentemente un preziosoper una cifra molto inferiore al suo valore reale. Convinto della bontà dell’affare, il malcapitato aveva accettato di acquistare l’, consegnando una somma in contanti ai due malviventi.