Napolitoday.it - Scontro tra auto e ambulanza diretta a salvare un uomo in arresto cardiaco: veicoli completamente distrutti

Leggi su Napolitoday.it

Paura in via Baracca a Marano di Napoli per un grave incidente stradale avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Un'mobile e un'si sono scontrate. Sembra che a causare l'incidente potrebbe esserci stato un mancato rispetto dello stop da parte dell'mobilista, ma i rilievi.