Lecceprima.it - Scontri diretti, pane per il Lecce. A Cagliari un’occasione importante

Leggi su Lecceprima.it

– Il girone di ritorno è iniziato nel migliore dei modi per il: con la vittoria a Empoli i giallorossi hanno lasciato il terzultimo posto al, prossimo avversario proprio dei salentini.Quello di domenica in terra sarda, dunque, diventa ancora piùperché, in caso.