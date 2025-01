Quotidiano.net - Scontri di piazza: Piantedosi condanna la violenza e l'attacco alle forze di polizia

I protagonisti deglidi"sono soggetti che partecipano ad alcuni centri sociali, ad alcune formazioni che, variano i pretesti, una volta è la tav, una volta sono i temi ambientali, una volta è l'uccisione di Ramy, però poi il tratto distintivo caratterizzante è quello di porre in essere, in maniera strumentale, delle azioni die didiche non hanno nulla a che vedere con la nobiltà dei temi che loro dicono di voler rivendicare". È quanto ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo, intervistato durante il programma 'XXI Secolo' in onda questa sera su Rai Uno. In merito aglinelle piazze, ha osservato, "non siamo preoccupati, ma bisogna mantenere alta l'attenzione. Queste immagini riguardano una vicenda della tragedia della morte di un ragazzo rispetto alla quale dobbiamo essere tutti commossi e partecipi del grande dolore dei genitori che peraltro stanno dando testimonianza di grande equilibrio e quindi non devono essere strumentalizzate, lanon deve essere mai giustificata da nulla, men che meno da episodi, quindi noi su questo siamo molto attenti e continueremo a prestare questo tipo di attenzione".