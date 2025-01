Perugiatoday.it - Sbagliata la valutazione dei precedenti penali: pena troppo alta e processo da rifare

Leggi su Perugiatoday.it

Tre anni e due mesi per spaccio di droga, ma l’aumento diper la recidiva non è corretto:da.La Cassazione ha parzialmente annullato la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia ha condannato un tunisino di 38 anni per il reato di spaccio di sostanze.