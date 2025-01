Sanità, Aiop a Cgil "In Sicilia nessun extra budget per il privato"

Leggi su Ildenaro.it

PALERMO (ITALPRESS) – Botta e risposta tra lae l’sullanell’Isola.“L’accordo siglato dall’assessorato regionale allacon le strutture pubbliche e private del comparto per l’assegnazione di fondinon solo non dà soluzione i gravi problemi che emergono costantemente rivelando l’inadeguatezza della politica sanitaria del governo regionale, ma paradossalmente rischia di consegnare ancora più risorse al settore”, affermano in una nota congiunta il segretario generale della, Alfio Mannino, il responsabile per laRenato Costa e il segretario della Fp, Gaetano Agliozzo. “Ancora una volta chi deve programmare non programma – aggiungono – e chi deve vigilare non vigila. Non si comprende ad esempio come le strutture private di ortopedia abbiamo già esaurito unche dovrebbe essere gestito in dodicesimi”.