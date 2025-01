Oasport.it - Salto con gli sci, Giovanni Bresadola torna in gara! L’azzurro rientra a Zakopane in Coppa del Mondo

Sarà un weekend emozionante per l’Italia delcon gli sci. Dopo quasi un anno di assenza infatti tornerà sul trampolinosarà infatti della partita per la tappa del circuito didel2024-2025, in scena a(Polonia) dal 17 al 19 gennaio. A riportare la notizia è stata la Federazione Italiana Sport Invernali nella giornata odierna. L’atleta aveva rimediato un bruttissimo infortunio durante l’appuntamento di Planica cadendo in unda 226 metri che gli è costato la rottura del crociato sinistro, fattore per cui è stato costretto a rinunciare non solo alla parte finale della passata stagione, ma anche alla prima parte, Tournée compresa, di quella tuttora in corso. Insieme aci saranno ovviamente anche Alex Insam, Francesco Cecon ed Andrea Campregher.