Ilgiorno.it - Sabato notte fra liti, alcol e aggressioni

Leggi su Ilgiorno.it

Un altro fine settimana impegnativo per soccorritori e forze dell’ordine perin Brianza. Il primo intervento in codice giallo già pochi minuti dopo le 20 in via Trabattoni a Seregno, dove un 26enne è stato poi trasportato con l’ambulanza inviata dall’Agenzia regionale emergenza e urgenza di Monza e Brianza in codice verde all’ospedale di Desio. Alle 20.50 un altro intervento in codice giallo per un 31enne coinvolto in una lite in corso Milano che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sempre a Monza, alle 21.53, è stato segnalato un evento violento con arma bianca in via Amati, ma all’arrivo dei soccorritori non c’era nessuno sul posto. Alle 23.40 ancora a Monza, in corso Milano, un 43enne aggredito è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale monzesse San Gerardo.