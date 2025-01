Inter-news.it - Sabatini: «Inter e Napoli, vittorie diverse. Venezia pericoloso»

ha commentato ledi, rispettivamente controe Verona. Il suo parere nel dettaglio.DIFFERENTI – Sandro, ospite negli studi di Pressing, ha commentato le duedi. Questo il suo commento dagli studi di Mediaset: «L’ha giocato una partita solida in trasferta, c’è stata una bellissima parata di Sommer e il palo di Busio. Se sulnon avevo dubbi che vincesse la partita, ilha preoccupato un po’ l’. Ma bisogna dire che l’, delle quattro impegnate in Supercoppa, è l’unica che ha vinto». Ilha vinto in serata battendo il Verona per 2-0, mentre i nerazzurri hanno regolato ilper 0-1. La distanza in classifica rimane di quattro lunghezze, anche se la Beneamata ha due partite da recuperare.