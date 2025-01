Quotidiano.net - Rutte, per una Nato europea servirebbero 15 anni e l'8% del Pil

"Avere unaè un'illusione". Lo ha detto il segretario generale dellaMarkrivolgendosi alla commissione esteri-difesa del Parlamento Europeo. "Senza gli Usa la spesa militare salirebbe all'8% perché servirebbe costruire un ombrello nucleare per la difesa e poi ci metteremmo almeno 15per costruirla", ha precisato. "Perché disconnetterci dagli Usa, se non per ragioni ideologiche? Io sarei contrario".