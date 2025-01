Ilgiorno.it - Roma-Palermo-Milano: un volo speciale per salvare una ragazzina di 14 anni

San Donato Milanese () – Una ragazza di 14è stata trasportata d'urgenza con unsanitario dell'Aeronautica militare dall'aeroporto dia quello diLinate. Partito dallo scalo militare di Ciampino, ildel Falcon 900 del 31mo stormo è stato attivato su richiesta della prefettura dialla Sala situazioni di vertice della forza armata. L'equipaggio d'allarme è decollato dall'aeroporto della capitale in direzionedove la paziente, accompagnata dalla madre e da una equipe medica, è stata caricata a bordo del veliper raggiungere l'aeroporto di Linate. Da qui, a bordo di un'ambulanza, la paziente è stata trasferita al policlinico San Donato. I Reparti didell'Aeronautica militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse.