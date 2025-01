Romadailynews.it - Roma: gravato da mandato arrestato europeo per furto aggravato, arrestato 50enne

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Lorenzo ad arrestare unserbo in merito a una segnalazione per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie. I poliziotti, una volta accertata l’assenza dell’uomo sul luogo della segnalazione, sono venuti a conoscenza, tramite sistemi investigativi, che ilerada undi arresto emesso dalle autorita’ croate il 17.10.2023, per ripetuti episodi diag, commessi in Croazia nel 2015. Al fine di accertare le esatte generalita’ dell’uomo fornite dalla donna al momento dell’intervento, gli agenti si sono recati presso un luogo frequentato dal soggetto dove, dopo un’attenta osservazione, hanno individuato un uomo che corrispondeva alla descrizione. Confermata l’identita’, l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.