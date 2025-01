Romadailynews.it - Roma: cocaina in auto a Castelnuovo di Porto, arrestati due 30enni

Sono stati sorpresi incon un etto e mezzo di. Per questo, due giovani stranieri sono statidai Carabinieri a Castel Nuovo di.Si tratta di duealbanesi fermati per controllo adie, nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato un involucro che conteneva circa 150 grammi di.Per questo i due sono statie sottoposti ai domiciliari in attesa della convalida.Agenzia Nova