Vicenzatoday.it - Roberto Vecchioni in concerto a Bassano

Leggi su Vicenzatoday.it

torna sul palco con “Tra il silenzio e il tuono”, il tour che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Lo spettacolo, che ha riscosso enorme successo in tutta Italia, arriva adel Grappa per una nuova data il 23.