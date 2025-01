Iltempo.it - Report scatena la reazione di Marina Berlusconi: “Peggior pattume”. Centrodestra furioso

Nuova bufera politica su. Questa volta ad accendere la miccia è un servizio su Silvio, ed è la figlia, di prima mattina, a intervenire con durezza su quanto andato in onda domenica sera su Rai3. Qualcosa che, accusa la presidente di Fininvest, «appartiene alla categoria delmediatico-giudiziario». La trasmissione «ha tentato di riesumare le infamanti, paradossali accuse di una presunta vicinanza di mio padre alla criminalità organizzata», «rimestando per quasi due ore in un bidone di accuse sconnesse, illogiche, già smentite mille volte, utilizzando prevalentemente, addirittura, brani di puntate precedenti, e dando voce a personaggi più che screditati». Si tratta, sottolinea, di «accuse ormai vecchie un quarto di secolo e tutte regolarmente sepolte sotto le plurime archiviazioni decise - sempre su richiesta degli stessi inquirenti - dai Tribunali di Palermo, di Caltanissetta e di Firenze».