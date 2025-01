Pronosticipremium.com - Rensch per Ranieri, l’Ajax non fa sconti: rifiutate due offerte dalla Roma

Risveglio dolce amaro per lain questo lunedì di metà gennaio, di chi sa di aver ripreso per i capelli una partita, contro il Bologna, che sembrava persa ma anche di mancare ancora una volta una vittoria in trasferta che poteva dare continuità di risultati. Ora si pensa al Genoa, venerdì all’Olimpico, ma nel frattempo Ghisolfi cerca di spingere sull’acceleratore sul mercato, per regalare ai colpi giusti per il resto della stagione. Da Frattesi a Kalimunedo per l’attacco, le idee sono molte, ma novità giungono sul discorso fascia destra.Il tecnico di Testaccio ha reinventato Saelemaekers in quel ruolo, con risultati davvero ottimi, ma un Celik ormai in disparte e semmai alternativa al terzetto di difesa ed un Abdulhamid nel dimenticatoio, costringono il club a muoversi per cercare un’alternativa con caratteristiche difensive.